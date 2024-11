Legende: Bedient Barcelona unterliegt dem Tabellen-17. zuhause. imago images/Pressinphoto

LaLiga: Barcelona patzt erneut

Der FC Barcelona hat in der Meisterschaft zum dritten Mal in Folge gepatzt. Nach der Niederlage bei Real Sociedad und dem Remis bei Celta Vigo unterlag das Team von Trainer Hansi Flick Las Palmas zuhause 1:2. Sandro Ramirez und Fabio Silva trafen für die als Tabellen-17. beim Leader angetretenen Kanaren in der zweiten Halbzeit. Dazwischen glich Raphinha mit seinem 14. Saisontreffer für die Katalanen aus. Verfolger Real Madrid, das zwei Spiele weniger absolviert hat, könnte am Sonntag bis auf einen Punkt an Barça heranrücken.