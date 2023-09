Legende: Tief in der Nachspielzeit erfolgreich Arsenals Rekordzugang Declan Rice. IMAGO / PA Images

Premier League: Arsenal bodigt Man United

Arsenal setzte sich dank 2 Toren in der Nachspielzeit mit 3:1 gegen Manchester United durch. In der spektakulären Partie erzielte der für mehr als 100 Millionen Euro verpflichtete Declan Rice in der 96. Minute das 2:1. 5 Minuten später markierte Gabriel Jesus das 3:1.

Serie A: Sommer mit Inter makellos

Yann Sommer gelang mit Inter Mailand im heimischen San Siro ein klarer 4:0-Sieg über die AC Florenz. Thuram (23.), zweimal Martinez (53./73.) und Calhanoglu per Elfmeter (58.) waren für die Tore zuständig. Damit bleiben die «Nerazzurri» ohne Punktverlust und Gegentor.

03:04 Video Yann Sommers Start bei Inter Mailand Aus Super League – Highlights vom 03.09.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 4 Sekunden.

Ligue 1: PSG kantert Lyon nieder

Paris SG kam auswärts bei Rivale Lyon zu einem nie gefährdeten 4:1-Erfolg. Angeführt von einem spielfreudigen Kylian Mbappé, der zwei Treffer beisteuerte, führten die Pariser schon zur Halbzeit mit 4:0. Corentin Tolisso sorgte eine Viertelstunde vor Schluss vom Penaltypunkt aus für Resultatkosmetik.

LaLiga: Barcelona dank Lewandowski

«Barça» lässt Real Madrid nicht davonziehen. Die Katalanen besiegten Osasuna auswärts knapp mit 2:1. Robert Lewandoski traf erst in der 85. Minute per Strafstoss zur Entscheidung.