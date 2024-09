Serie A der Frauen: Lehmann trifft

Nati-Spielerin Alisha Lehmann hat bei ihrem ersten Einsatz für ihren neuen Klub Juventus gleich getroffen. Die 25-Jährige, die nach einer guten Stunde eingewechselt wurde, markierte zum Saisonauftakt bei Sassuolo den Endstand zum 6:3 (86.). Verteidigerin Viola Calligaris verfolgte die wilde Partie von der Bank aus.

Ligue 1: Freud und Leid bei Monacos Zakaria

Der bei Monaco zum Captain ernannte Denis Zakaria hat beim 1:1 im Heimspiel gegen Lens ein Auf und Ab erlebt. In einer turbulenten Schlussphase stand der Schweizer nach einem Eckball goldrichtig und erzielte in der 84. Minute den vermeintlichen Siegtreffer. Doch in der Nachspielzeit griff der VAR erneut ein: Zakaria hatte den Ball im Strafraum regelwidrig berührt, obwohl er den Arm schon wegziehen wollte. Beim anschliessenden Penalty war der Schweizer Torhüter Philipp Köhn chancenlos, so dass die Punkte im Spitzenspiel geteilt wurden.