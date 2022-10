Legende: Hatte die Nase vorn Leicesters Timothy Castagne im Laufduell mit Jesse Lingard. Keystone / LEILA COKER

England: 1. Saisonsieg für Leicester

Das miserabel in die Saison gestartete Leicester City hat im einzigen Montagsspiel der 9. Premier-League-Runde den ersten Saisonsieg eingefahren. Die «Foxes» setzten sich im Keller-Duell gegen Nottingham zuhause mit 4:0 durch und gaben die rote Laterne an die Gäste ab. Die Entscheidung zugunsten des Heimteams fiel in der ersten Halbzeit, in der James Maddison (25./35.) und Harvey Barnes (26.) innert 10 Minuten trafen. Remo Freuler wurde beim überforderten Aufsteiger nach der Pause eingewechselt.

00:24 Video Archiv: Freuler verlässt Atalanta Richtung England Aus Sport-Clip vom 14.08.2022. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

Resultate Premier League Premier League