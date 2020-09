Legende: Fand Gefallen am Toreschiessen Jamie Vardy. imago images

England: Manchester City verliert deutlich

Manchester City erlebte bei der Heimpremiere in der Meisterschaft ein Debakel. Gegen Leicester City verlor der Zweite der letzten Saison 2:5. So viele Gegentore hat Manchester City in der Premier League letztmals in der Saison 2007/08 kassiert. Jamie Vardy, Leicesters Torschützenkönig der letzten Saison, sorgte mit drei Toren (zwei davon per Penalty) und der 3:1-Führung bis zur 58. Minute für die Vorentscheidung. Tottenham kam gegen Newcastle nur zu einem 1:1. Der Ausgleichstreffer durch Callum Wilson fiel erst in der 7. Minute der Nachspielzeit.

Spanien: Suarez trifft bei Premiere für Atletico

Beim 6:1-Kantersieg Atletico Madrids gegen Granada feierte Luis Suarez einen gelungenen Einstand im Trikot der «Colchoneros». Der Uruguayer, erst gerade von Barcelona gekommen, erzielte nach seiner Einwechslung in der 70. Minute die beiden letzten Treffer zum 5:0 (85.) und 6:1 (93.). Ursprünglich hätte Suarez zu Juventus Turin wechseln sollen. Der Wechsel scheiterte aber unter anderem auch wegen eines offenbar fingierten Italienisch-Tests.

Suarez' Ex-Klub Barcelona kam zu einem ungefährdeten Heimsieg. Dank einem Doppelpack von Ansu Fati, einem versenkten Elfmeter von Lionel Messi und einem Eigentor von Pau Torres siegte «Barça» 4:0.

Italien: Debakel für Genoa, Sieg für Juventus

Der Ausflug von Genoa nach Napoli wurde zum Reinfall. Am Samstag war Torhüter Mattia Perin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Danach musste das Team mit Valon Behrami nochmals zum Test und konnte deshalb erst am Sonntagmorgen nach Neapel reisen. Das Spiel wurde zwar um 3 Stunden verschoben, doch offenbar genügte die zusätzliche Vorbereitungszeit nicht: Genoa verlor mit dem 37-jährigen Ersatzkeeper Federico Marchetti 0:6. Nach der Pause kassierten die Gäste, bei denen Behrami in der 64. Minute eingewechselt wurde, innerhalb von 15 Minuten 4 Gegentore.

Juventus erkämpfte sich bei der AS Roma ein 2:2. Der Serienmeister sah sich bis zur 69. Minute mit einem 1:2-Rückstand konfrontiert und spielte wegen einer gelb-roten Karte gegen Adrien Rabiot ab der 62. Minute in Unterzahl. Doch Cristiano Ronaldo gelang mit seinem 2. Treffer der Partie, einem herrlichen Kopfball, noch der Ausgleich.