Legende: Beim zweistelligen Torkonto angekommen Robert Lewandowski. Reuters/Vincent West

LaLiga: Barcelona hält sich Real vom Leib

Dank dreier Tore von Robert Lewandowski bleibt der FC Barcelona in der spanischen Meisterschaft 3 Punkte vor Real Madrid. Der polnische Stürmerstar entschied das Auswärtsspiel der Katalanen gegen Alaves mit seinen Treffern in der 7., 22. und 32. Minute bereits in der ersten Halbzeit. Weitere Tore fielen nicht. Nach 9 Ligaspielen hat Lewandowski bereits 10 Treffer erzielt. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick feierte bereits den 8. Saisonsieg. Das Sevilla-Derby gewann der FC gegen Betis (mit Ricardo Rodriguez) mit 1:0.

Serie A: Milan taucht in Florenz

Die Fiorentina hat die AC Milan in der Serie A zurück in die Krise gestürzt. Yacine Adli und Albert Gudmundsson trafen beim 2:1 für den nächsten Gegner St. Gallens in der Conference League (24.10.). Milan brachte das Kunststück fertig, zwei Elfmeter zu verschiessen (Theo Hernandez, Tammy Abraham). Juventus Turin verpasste derweil nach dem ersten Gegentor der Saison den Anschluss an die Tabellenspitze. Das Team von Trainer Thiago Motta kam zuhause gegen Cagliari nur zu einem 1:1. Beide Treffer fielen vom Punkt: Dusan Vlahovic verwandelte für Juve, Razvan Marin für die Gäste.