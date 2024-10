Legende: Beim zweistelligen Torkonto angekommen Robert Lewandowski. Reuters/Vincent West

LaLiga: Barcelona hält sich Real vom Leib

Dank dreier Tore von Robert Lewandowski bleibt der FC Barcelona in der spanischen Meisterschaft drei Punkte vor Real Madrid. Der polnische Stürmerstar entschied das Auswärtsspiel der Katalanen gegen Alaves mit seinen Treffern in der 7., 22. und 32. Minute bereits in der ersten Halbzeit. Weitere Tore fielen nicht. Nach neun Ligaspielen hat Lewandowski bereits zehn Treffer erzielt. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick feierte bereits den achten Saisonsieg.

Serie A: Cagliari holt Punkt in Turin

Juventus Turin hat in der Serie A nach dem ersten Gegentor der Saison den Anschluss an die Tabellenspitze verpasst. Die Mannschaft von Trainer Thiago Motta kam im Heimspiel gegen Cagliari Calcio nur zu einem 1:1. Stürmer Dusan Vlahovic (15.) hatte Juve durch einen Handspenalty in Führung gebracht. Razvan Marin (88.) gelang der Ausgleich für Cagliari ebenfalls vom Penaltypunkt aus. In der Tabelle liegt Juve damit 3 Punkte hinter Leader Napoli.