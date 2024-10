Per E-Mail teilen

Legende: Beim zweistelligen Torkonto angekommen Robert Lewandowski. Reuters/Vincent West

LaLiga: «Lewa» schiesst Alaves ab

Robert Lewandowski hat Barcelona in der spanischen Liga mit einem Hattrick binnen 25 Minuten quasi im Alleingang zu einem 3:0 bei Alaves geschossen. Für den Polen waren es im 9. Liga-Spiel bereits die Tore 8 bis 10. Barcelona bleibt damit Leader, 3 Punkte vor Real Madrid. Der FC Sevilla gewann das Stadtderby gegen Betis (mit Ricardo Rodriguez) 1:0. Zum Torhüter des Wochenendes kürte sich Paulo Gazzaniga. Der argentinische Girona-Keeper parierte gegen Bilbao nicht weniger als drei Penaltys (einen davon als Wiederholung).

Serie A: Milan taucht in Florenz

Gleich zwei Penaltykiller gab es bei Fiorentina – Milan in der Serie A. David de Gea im Tor der Fiorentina wehrte die Versuche von Théo Hernandez und Tammy Abraham ab, Milans Mike Maignan parierte den Schuss von Moise Kean. Letztlich gewannen die Gastgeber 2:1 und stoppten damit den Lauf der «Rossoneri». Die Fiorentina ist der nächste Gegner St. Gallens in der Conference League (24.10.). Juventus Turin verpasste derweil nach dem ersten Gegentor der Saison den Anschluss an die Tabellenspitze. Das Team von Trainer Thiago Motta kam zuhause gegen Cagliari nur zu einem 1:1.