Legende: Ein wildes Spiel Robert Lewandowski (Dritter von links) und die Barça-Spieler reden auf den Schiedsrichter ein. imago images/Ion Alcoba/Quality Sport Images

Spanien: Barça siegt in Unterzahl

Erst nach roten Karten gegen Robert Lewandowski und Gerard Pique hat Barcelona seine 2. Niederlage verhindert und die Tabellenführung gefestigt. Die Katalanen siegten bei Osasuna 2:1, nachdem Stürmerstar Lewandowski wegen seinem 2. Foulspiel mit Gelb-Rot (31.) und der überraschend nochmals als Reservist nominierte Pique nach einem Wortgefecht mit dem Schiedsrichter von der Bank aus in die Kabine geschickt wurden (45.). Nach 0:1-Rückstand drehte Barça das Spiel in Unterzahl im 2. Durchgang durch Pedri (48.) und Raphinha (85.). Damit hat Barcelona an der Spitze neu 5 Punkte Vorsprung auf Real Madrid, das erst am Donnerstag gegen Cadiz antritt.

Italien: Napoli baut Vorsprung aus

Napoli marschiert in der Serie A weiter vorneweg. Der Leader gewann am Dienstag gegen Empoli (bis 59. mit Nicolas Haas) mit 2:0 und feierte den 12. Sieg im 14. Saisonspiel. Weil die AC Milan gegen den Drittletzten Cremonese (ab 70. mit Charles Pickel) nicht über ein 0:0 hinaus kam, liegen die Neapolitaner neu 8 Punkte vor dem zweitplatzierten Meister an der Spitze. Hirving Lozano (69.) per Foulpenalty und Piotr Zielinski (88.) trafen für Napoli.