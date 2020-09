Legende: Geriet mit seiner Mannschaft gegen Lens in Rücklage PSG-Mittelfeldspieler Marco Veratti imago images

Frankreich: Paris mit Niederlage im ersten Ligaspiel

Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain kassierte im 1. Saisonspiel in der Ligue 1 sogleich eine Niederlage. Gegen Aufsteiger RC Lens verlor das Team von Thomas Tuchel auswärts mit 0:1. Insgesamt musste Tuchel auf 7 Spieler verzichten, die wegen eines positiven Corona-Tests in Isolation sind (unter anderen Neymar, Kylian Mbappé und Angel di Maria). Das entscheidende Tor schoss Ignatius Ganago in der 57. Minute nach einem Fehlpass von PSG-Ersatzgoalie Marcin Bulka.