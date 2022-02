Legende: Feiern gegen Leeds einen Kantersieg Die Spieler von Liverpool. imago images

England: Liverpool fertigt Leeds ab

Liverpool hat im Nachtragsspiel der Premier League gegen Leeds einen Kantersieg gefeiert. Das Team von Trainer Jürgen Klopp siegte zuhause 6:0 und rückt damit bis auf 3 Punkte an Leader Manchester City heran. Mohamed Salah mit zwei verwandelten Penaltys und Joel Matip sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Doppeltorschütze Sadio Mané und Virgil van Dijk machten den Kantersieg in der 2. Halbzeit perfekt. Derweil kassierte Tottenham bei Burnley eine überraschende 0:1-Niederlage. Ben Mee erzielte den entscheidenden Treffer für den Tabellen-18. in der 71. Minute.

