Legende: Fassungslos Mohamed Salah und Harvey Elliott nach dem 0:2 gegen Everton. imago images/PA Images

Premier League: Nächster Rückschlag für Liverpool

Liverpool sieht seine Felle im Kampf um den Titel weiter davonschwimmen, die «Reds» unterlagen im «Merseyside Derby» Stadtrivale Everton mit 0:2. Jarrad Branthwaite (27.) und Dominic Calvert-Lewin (58.) trafen für Everton zum Sieg. Liverpool liegt nun 3 Punkte hinter Arsenal und bei 2 Spielen mehr einen vor ManCity.

Ligue 1: Meisterentscheidung vertagt

PSG erfüllte seine Pflicht am frühen Abend mit einem 4:1-Sieg in Lorient. Somit stand Monaco unter Druck, bei einem Punktverlust wäre PSG als Meister festgestanden. Die Monegassen mit Denis Zakaria und Breel Embolo (ab 68.) hielten dem Druck stand und schlugen Lille zu Hause mit 1:0. Damit machte Monaco einen grossen Schritt in Richtung Champions League.

Coppa Italia: Atalanta fordert Juve im Final

Atalanta Bergamo gewann das Rückspiel des Coppa-Italia-Halbfinals mit 4:1 gegen Florenz. Das Hinspiel hatten die Bergamasken mit 0:1 verloren. Florenz' Nikola Milenkovic sah nach 53 Minute die rote Karte. Die Entscheidung für Bergamo fiel erst in der Nachspielzeit mit Toren in der 94. und 98. Minute. Im Final wartet Juventus.