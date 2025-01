Per E-Mail teilen

Legende: Hebt nach seinem Treffer zum 1:0 ab Dominik Szoboszlai. Imago Images/Shutterstock

Premier League: Liverpool und Arsenal siegen

Leader Liverpool hat in der 23. Runde der Premier League einen deutlichen Sieg gefeiert. Gegen das abstiegsgefährdete Ipswich Town gewann die Equipe von Trainer Arne Slot mit 4:1. Dominik Szoboszlai (11.), Mohamed Salah (35.) und Cody Gakpo (44.) hatten mit ihren Toren schon vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse gesorgt. In der 2. Halbzeit erhöhte Gakpo (65.) nach einer punktgenauen Flanke Trent Alexander-Arnolds auf 4:0, bevor Jacob Greaves in der 90. Minute noch den Ehrentreffer für die Gäste erzielte.

Zu einem späten Dreier kam auch Verfolger Arsenal. Die «Gunners» siegten in Wolverhampton dank einem Treffer von Riccardo Calafiori in der 74. Minute mit 1:0. Derweil zog Nottingham Forest eine seltene Pleite ein. Das Team von Nuno Espirito Santo unterlag Bournemouth nach zuvor 8 Partien ohne Niederlage gleich mit 0:5.

Resultate