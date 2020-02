Legende: Youngsters dürfen jubeln Die jungen Wilden bringen Liverpool im FA Cup in die nächste Runde. imago images

England: Liverpool im FA Cup eine Runde weiter

Liverpool hat sich im FA Cup für den Achtelfinal qualifiziert. Die «Reds» setzten sich im Wiederholungsspiel gegen das unterklassige Shrewsbury mit 1:0 durch. Wie von Trainer Jürgen Klopp angekündigt, trat Liverpool ohne Spieler aus dem ersten Kader an. Doch auch die U23 des unangefochtenen Premier-League-Leaders lieferte. Das einzige Tor der Partie erzielte ein Shrewsbury-Akteur. Ro-Shaun Williams traf nach 75 Minuten ins eigene Gehäuse.

Spanien: Valencia scheitert an Granada

Ein Last-Minute-Tor von Roberto Soldado besiegelte das Aus von Valencia in der Copa del Rey. Der Titelverteidiger unterlag im Viertelfinal bei Granada mit 1:2. Soldado hatte die Andalusier bereits in der 3. Minute in Führung geschossen, Rodrigo Moreno gelang kurz vor der Pause der Ausgleich für Valencia.