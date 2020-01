Legende: Sieg trotz zahlreicher Absenzen Liverpool kann momentan offenbar nichts falsch machen. imago images

England: Liverpool siegt mit B-Elf

Der FC Liverpool ist mit einer B-Mannschaft in die vierte Runde des FA Cups eingezogen. Curtis Jones (71.) entschied mit seinem Treffer das Merseyside-Derby gegen Everton. Trainer Jürgen Klopp schonte angesichts der hohen Belastungen in den vergangenen Wochen zahlreiche Stars. Sadio Mané sass nur auf der Bank. Mohamed Salah, Virgil van Dijk und Roberto Firmino standen überhaupt nicht im Kader. Xherdan Shaqiri fehlte verletzt. Eine Überraschung gelang Zweitligist Derby County beim 1:0 gegen Crystal Palace.

Italien: Lazio gewinnt – Behrami feiert Comeback

Lazio Rom bleibt in der Serie A dem Führungsduo Inter Mailand/Juventus Turin auf den Fersen. Nach einem 2:1-Sieg in Brescia beträgt der Rückstand der drittplatzierten Laziali weiterhin nur 3 Verlustpunkte. Topskorer Ciro Immobile sorgte mit seinem 2. Tor der Partie in der 91. Minute für den Sieg. Für Lazio war es der 9. Erfolg in Folge in der Meisterschaft. Zu einem Dreier kam auch Genoa gegen Sassuolo. Dies dank eines späten Tors von Goran Pandev zum 2:1. Valon Behrami wurde in der 72. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. Es war sein erster Ernstkampf seit dem 25. September.