Liverpool gewinnt erstmals in diesem Jahr

Legende: Die beiden Torschützen Cody Gakpo (Mitte links) und Mohamed Salah (Mitte rechts). Keystone / AP Photo / Jon Super

England: Liverpool besiegt Everton

Der FC Liverpool schafft in der Premier League den ersten Sieg in diesem Jahr: Nach zuletzt nur einem Punkt aus vier Partien gewinnt das Team von Jürgen Klopp das Stadtderby gegen das abstiegsbedrohte Everton mit 2:0. Die entscheidenden Sekunden der Partie liefen in der 36. Minute ab, als zuerst Evertons Innenverteidiger James Tarkowski nur den Pfosten traf und im Gegenzug Mohamed Salah das 1:0 für Liverpool erzielte. Kurz nach der Pause gelang dem Niederländer Cody Gakpo sein erstes Tor im Trikot der Reds zum Schlussstand. Der Rückstand von Liverpool auf die Champions-League-Plätze beträgt sechs Verlustpunkte.