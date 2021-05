Liverpool hält Champions-League-Hoffnungen am Leben

Legende: Traf gegen Manchester United doppelt Roberto Firminio. Keystone

England: Wichtiger Auswärtssieg für Liverpool

Liverpool hält die Hoffnungen auf die Champions-League-Qualifikation aufrecht. Im Nachtragsspiel der 34. Runde gewannen die «Reds» auswärts gegen Manchester United 4:2. Das Team von Jürgen Klopp geriet bereits in der 10. Minute in Rückstand, drehte die Partie aber dank Diogo Jota (34.) und einem Doppelpack von Roberto Firminio (45.+3 / 47.). United kam durch Marcus Rashford (68.) nochmals heran, ehe Mohamed Salah zur Siegsicherung traf (90.). Xherdan Shaqiri sass 90 Minuten auf der Bank. Liverpool rückt in der Premier League auf Rang 5 vor und liegt nur noch einen Verlustpunkt hinter dem 4.-platzierten Chelsea.

Spanien: Real bleibt Atletico auf den Fersen

Real Madrid setzte sich in der 36. Runde der spanischen Meisterschaft 4:1 bei Granada durch. Jorge Molinas Anschlusstreffer zum 1:2 (71.) brachte Granada die Hoffnungen auf eine Überraschung zurück. Doch Alvaro Odriozola (75.) und Karim Benzema (76.) erstickten diese umgehend im Keim. Real liegt im Titelkampf somit bei noch zwei auszutragenden Runden zwei Punkte hinter Leader und Lokalrivale Atletico zurück.