Legende: Zwei Tore erzielt Diogo Jota glänzte für Liverpool. Getty Images

England: Liverpool gewinnt erneut

Der FC Liverpool hat in der Premier League den 3. Sieg in Folge eingefahren. Die «Reds» haben nach dem 2:0 gegen Leicester nun 9 Punkte Rückstand auf Manchester City, das ein Spiel mehr absolviert hat. Diogo Jota traf doppelt. Arsenal kam derweil zu einem 1:0-Sieg in Wolverhampton und verdrängte Manchester United vom 5. Rang. Der Schweizer Granit Xhaka spielte durch und wurde kurz vor der Pause wegen Haltens verwarnt.

01:00 Video Liverpool-Coach Klopp: «Ich weiss nicht, ob wir in der Lage sind, ManCity zu bedrängen» (Engl.) Aus Sport-Clip vom 11.02.2022. abspielen

Italien: Atalanta scheitert im Cup

Atalanta Bergamo hat in der Coppa Italia eine bittere Niederlage kassiert. Das Team des Schweizers Remo Freuler konnte ab der 79. Minute beim Stand von 2:2 gegen die AC Fiorentina mit einem Mann mehr spielen. Trotzdem kassierten die Bergamasken in letzter Minute das 2:3 und schieden damit aus. Freulers kluger Assist zum 1:1 nützte am Ende nichts (30.). Fiorentina zieht damit in den Cup-Halbfinal ein, wo es auf Juventus treffen wird. Die Turiner gewannen 2:1 gegen Sassuolo, der Schweizer Neuzugang Denis Zakaria stand bis zur 61. Minute auf dem Feld. Die andere Affiche lautet AC Milan - Inter Mailand, die Halbfinals mit Hin- und Rückspiel finden Anfang März und Mitte April statt.