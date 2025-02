Legende: Nervt sich Diogo Jota. IMAGO / Propaganda Photo

Premier League: Liverpool kommt nicht über ein Remis hinaus

Tabellenführer Liverpool musste sich in einem vorgezogenen Spiel der 29. Runde in der Premier League bei Aston Villa mit einem 2:2 begnügen. Mohamed Salah hatte die «Reds» nach einer halben Stunde zwar in Führung gebracht, Youri Tielemans und Ollie Watkins drehten die Partie jedoch noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel war es dann Trent Alexander-Arnold, der für den Schlussstand besorgt war. Mit dem Punktgewinn in Birmingham liegt Liverpool nun mit 8 Zählern Vorsprung an der Spitze. Am Sonntag sind die Liverpooler auswärts bei Manchester City zu Gast.

