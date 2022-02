Legende: Taten sich in Burnley schwer Die Spieler des FC Liverpool. imago images

England: Liverpool knorzt sich zum Sieg

Liverpool lässt in der Premier League den Kontakt zu Spitzenreiter Manchester City zumindest nicht vollständig abreissen. Die «Reds» setzten sich bei Burnley mit Mühe 1:0 durch und liegen 9 Punkte hinter dem Titelverteidiger. Liverpool hat ein Spiel weniger ausgetragen. Fabinho (40.) erzielte das einzige Tor der Partie.

00:42 Video Klopps Einschätzung: «Ich bin hocherfreut, denn es war eine knifflige Ausgangslage» (engl.) Aus Sport-Clip vom 14.02.2022. abspielen

Italien: Milan vorübergehend top

Milan hat sich in der Serie A an die Tabellenspitze gesetzt. Die «Rossoneri» gewannen gegen Sampdoria Genua dank eines Treffers von Rafael Leao (8.) 1:0. Mit 55 Punkten überflügelte Milan Rivale Inter (54) und Napoli (53) im Klassement. Inter hat allerdings noch ein Spiel weniger ausgetragen. Erst in der 2. Minute der Nachspielzeit kam Juventus (ohne Denis Zakaria) gegen Atalanta Bergamo zum 1:1-Ausgleich durch Danilo. Remo Freuler hatte den Prachtstreffer von Ruslan Malinowski zum 1:0 aufgelegt.

Spanien: Barcelona rettet Remis

Der FC Barcelona kam gegen Espanyol nur knapp um die erste Derbypleite in der Liga seit 2009 herum. Erst in der 96. Minute sicherte Luuk de Jong Barça mit dem 2:2 per Kopf noch einen Punkt.