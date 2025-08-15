Premier League: Liverpool vermeidet Fehlstart
Dank späten Toren von Federico Chiesa (88.) und Mohamed Salah (90.+4) hat Meister Liverpool zum Auftakt der neuen Saison gegen Bournemouth 4:2 gewonnen. Mit einem Doppelschlag hatte Antoine Semenyo zuvor für den Aussenseiter einen 0:2-Rückstand wettgemacht. Schon vor dem Anpfiff war es an der Anfield Road emotional geworden. Die Fans gedachten mit einer Schweigeminute Diogo Jota und dessen Bruder André Silva. Sie hielten Schilder in den Farben Grün, Rot und Weiss hoch und bildeten die Schriftzüge DJ20 und AS30 – die Initialen und Trikotnummern der verstorbenen Brüder.
Ligue 1: Rieder im Duell mit Garcia Sieger
Marseille ist zum Auftakt der neuen Ligue-1-Saison über Rennes gestolpert. Die Südfranzosen verloren in der Bretagne trotz knapp einstündiger Überzahl nach einem Treffer von Ludovic Blas in der Nachspielzeit 0:1. Der nach einer Stuttgart-Leihe zurückgekehrte Fabian Rieder durfte bei Rennes von Anfang an ran und wurde in der 64. Minute ausgewechselt. Ulisses Garcia kam bei Marseille ab der 78. Minute zu einem Teileinsatz.