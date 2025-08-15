Legende: Bei seinem Premier-League-Debüt noch ohne Tor Liverpools Neuzugang Florian Wirtz. imago images/Propaganda Photo

Premier League: Liverpool vermeidet Fehlstart

Dank späten Toren von Federico Chiesa (88.) und Mohamed Salah (90.+4) hat Meister Liverpool zum Auftakt der neuen Saison gegen Bournemouth 4:2 gewonnen. Mit einem Doppelschlag hatte Antoine Semenyo zuvor für den Aussenseiter einen 0:2-Rückstand wettgemacht. Schon vor dem Anpfiff war es an der Anfield Road emotional geworden. Die Fans gedachten mit einer Schweigeminute Diogo Jota und dessen Bruder André Silva. Sie hielten Schilder in den Farben Grün, Rot und Weiss hoch und bildeten die Schriftzüge DJ20 und AS30 – die Initialen und Trikotnummern der verstorbenen Brüder.

Legende: DJ 20 und AS 30 Diogo Jota und sein Bruder André Silva werden in Anfield mit einer eindrücklichen Choreografie geehrt. imago images/Shutterstock

Ligue 1: Rieder im Duell mit Garcia Sieger

Marseille ist zum Auftakt der neuen Ligue-1-Saison über Rennes gestolpert. Die Südfranzosen verloren in der Bretagne trotz knapp einstündiger Überzahl nach einem Treffer von Ludovic Blas in der Nachspielzeit 0:1. Der nach einer Stuttgart-Leihe zurückgekehrte Fabian Rieder durfte bei Rennes von Anfang an ran und wurde in der 64. Minute ausgewechselt. Ulisses Garcia kam bei Marseille ab der 78. Minute zu einem Teileinsatz.

Resultate