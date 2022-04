England: Liverpool überrollt Erzrivalen

Liverpool hat zumindest temporär den Leaderthron in der Premier League übernommen. Die «Reds» schlugen den Erzrivalen Manchester United in einem Nachtragsspiel der 30. Runde mit 4:0. Luis Diaz stellte die Weichen mit seinem Führungstreffer nach 5 Minuten schon früh auf Sieg. Mohamed Salah mit einem Doppelpack (22./85.) und Sadio Mané nach Vorarbeit von Diaz (68.) erhöhten in der Folge. Manchester City kann Liverpool am Mittwoch bereits wieder an der Spitze ablösen, wenn es im Heimspiel gegen Brighton siegen sollte.

Bewegende Fan-Aktion für Ronaldo in Liverpool Box aufklappen Box zuklappen Mit einer bewegenden Aktion für Cristiano Ronaldo haben die Fans in Liverpool dem Portugiesen ihr Beileid bekundet. In der 7. Minute (in Anlehnung an dessen Rückennummer) spendeten alle Zuschauer an der Anfield Road für rund 60 Sekunden Beifall. Damit brachten sie ihre Unterstützung für Ronaldo und dessen Partnerin Georgina Rodriguez nach deren schwerem Schicksalsschlag zum Ausdruck. Ronaldo hatte die Reise nach Liverpool nicht mitgemacht.

Italien: Martinez schiesst Inter in Cup-Final

Inter Mailand steht als erster Coppa-Finalist fest. Nach einem 0:0 im Hinspiel setzten sich die «Nerazzurri» im Rückspiel gegen Stadtrivale Milan mit 3:0 durch. Der argentinische Angreifer Lautaro Martinez traf doppelt (3./40.), Robin Gosens sorgte für den Schlusspunkt (82.). Den zweiten Finalisten machen am Mittwoch Juventus und Florenz unter sich aus. Die Turiner gewannen das Hinspiel auswärts mit 1:0.