Legende: Abklatschen in Rot Mohamed Salah, Harvey Elliott und Alexis Mac Allister. Keystone/AP/Jon Super

Premier League: Liverpool und Chelsea souverän

Liverpool hat sich noch nicht ganz aus dem Meisterrennen verabschiedet. Gegen Tottenham meldete sich das zuletzt etwas strauchelnde Team des scheidenden Trainers Jürgen Klopp eindrücklich zurück. Nach einer Stunde führten die «Reds» zu Hause komfortabel mit 4:0. Erst in der Schlussphase kamen die «Spurs» etwas besser auf und konnten noch auf den 2:4-Schlussstand aus ihrer Sicht verkürzen. Liverpool liegt auf Platz 3 wieder 5 Punkte hinter Leader Arsenal.

Gleich mit 5:0 kanterte Chelsea zu Hause West Ham United nieder. Zur Pause führten die «Blues» bereits 3:0, in der 2. Halbzeit gelang Nicolas Jackson ein Doppelpack. Das zuletzt äusserst heimstarke Chelsea steht damit bei 22 Toren in den letzten 6 Spielen an der Stamford Bridge.