Legende: Sinnbild aus dem Emirates Stadium Liverpools Fabinho ringt Arsenals Alexandre Lacazette nieder. imago images/Joe Toth

England: Liverpool und Tottenham dürfen jubeln

Liverpool beschenkt sich zum 130. Geburtstag gleich selbst: Beim 2:0-Sieg der «Reds» bei Arsenal war es Diogo Jota (54.), der Aaron Ramsdale aus spitzem Winkel bezwang und die Gäste auf die Siegesstrasse führte. Roberto Firmino war acht Minuten später für den Endstand besorgt. Damit rückt Liverpool in der Tabelle bis auf einen Punkt an Leader ManCity (70 Punkte) heran. Ebenfalls einen Sieg feierte Tottenham: Gegen das formschwache Brighton (6. Niederlage in Serie) kürten sich Verteidiger Christian Romero (37.) und Harry Kane (57.) zu den Torschützen beim 2:0-Auswärtssieg.

Deutschland: BVB noch 4 Punkte hinter Bayern

Borussia Dortmund (mit dem Schweizer Gregor Kobel im Tor, ohne den verletzten Manuel Akanji) hat im Nachtragsspiel der 25. Runde auswärts in Mainz den Rückstand auf Bayern München verringern können. Dank dem 1:0-Sieg liegt der BVB noch 4 Punkte hinter dem Tabellenführer. Der erlösende Treffer der Gäste fiel erst in der 87. Minute: Nach einem Freistoss sorgte Axel Witsel mit seinem 1. Saisontor für die Entscheidung. Auf Seiten der Mainzer spielte Nati-Verteidiger Silvan Widmer durch.

Audio BVB rückt Bayern auf die Pelle (ARD, Florian Winkler) 01:18 min abspielen. Laufzeit 01:18 Minuten.