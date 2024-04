Legende: Mussten sich mit einem Punkt begnügen Mo Salah und der FC Liverpool. imago images/PA Images

Premier League: Remis bei ManUnited vs. Liverpool

Der FC Liverpool hat die Tabellenführung in der Premier League verloren. Die «Reds» retteten beim 2:2 auswärts gegen Manchester United immerhin einen Punkt, mussten den Platz an der Spitze aber an den punktgleichen FC Arsenal abgeben. Liverpool führte zur Pause dank einem Treffer von Luis Diaz mit 1:0. Bruno Fernandes (50.) und Kobbie Mainoo (67.) drehten dann aber die Partie für Manchester. Mo Salah glich in der 84. Minute per Penalty aus. In der Nachspielzeit vergab Diaz die grosse Chance, die Gäste noch zum Sieg zu schiessen. Es war eine der zahlreichen hochkarätigen Möglichkeiten, welche die Liverpooler nicht nutzen konnten.