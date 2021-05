Legende: Ein guter Zeitpunkt für das 1. Saisontor Nathaniel Phillips bejubelt seinen Treffer zum 2:0. imago images

England: Liverpool rückt vor

Liverpool darf eine Runde vor Saisonende wieder von der Champions Leauge träumen. Die «Reds» bezwangen Burnley auswärts 3:0 und verdrängen damit das punktleiche Leicester von Rang 4. Xherdan Shaqiri kam nicht zum Einsatz. Arsenal feierte den 4. Sieg in Serie. Die «Gunners» (ab 78. mit Granit Xhaka) schlugen Crystal Palace dank 2 Toren in der Nachspielzeit 3:1. Weil auch West Ham gewann, verpassen die Londoner die Europa League im nächsten Jahr dennoch.

Portugal: Seferovic trifft wieder doppelt

Haris Seferovic traf für Benfica Lissabon auch im letzten Ligaspiel der Saison doppelt. Gegen Vitoria Guimarães erzielte der 29-Jährige bei Benficas 3:1-Sieg die Tore zum 1:0 und 2:0. Bereits am Samstag beim 4:3-Sieg gegen Meister Sporting hatte der Schweizer zwei Tore erzielt. Dank insgesamt 22 Toren in dieser Saison wird Seferovic hinter Pedro Gonçalves (Sporting, 23 Tore) Zweiter in Portugals Torschützenliste.