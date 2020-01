Legende: Mit letztem Einsatz Wolverhamptons Matt Doherty wirft sich in einen Abschluss von Mohamed Salah. imago images

England: Liverpool siegt ohne angeschlagenen Shaqiri

Liverpool zieht an der Tabellenspitze der Premier League weiter einsam seine Kreise. Der 2:1-Sieg am Donnerstagabend gegen Wolverhampton war für die «Reds» der 22. Sieg im 23. Meisterschaftsspiel. Den Siegtreffer für das Team von Trainer Jürgen Klopp erzielte Roberto Firmino allerdings erst in der 84. Minute nach herrlicher Vorarbeit von Mohamed Salah. Der Ägypter vernaschte an der Strafraumgrenze gleich mehrere Gegenspieler, ehe der Ball via Jordan Henderson zum Brasilianer kam. Xherdan Shaqiri stand wegen einer leichten Wadenverletzung nicht im Aufgebot. Den einzigen Punkteverlust in der laufenden Saison hatte Liverpool Mitte Oktober beim 1:1 gegen Manchester United hinnehmen müssen.

Resultate Premier League

Spanien: Atletico fliegt aus dem Cup

Für Atletico Madrid hat in der Copa del Rey bereits der Sechzehntelfinal Endstation bedeutet. Gegen Cultural Leonesa aus der dritthöchsten spanischen Liga verloren die «Rojiblancos» 1:2 nach Verlängerung. Dem Unterklassigen aus Leon war in der 83. Minute der Ausgleich gelungen, ehe Sergio Benito die Sensation in der 108. Minute mit einem herrlichen Volley perfekt machte.