Liverpool und Arsenal patzen – 10. Sieg in Serie für Atalanta

Legende: Blieb für einmal ohne eigenen Treffer Mohamed Salah. Imago/Propaganda Photo

Premier League: Liverpool rettet in Unterzahl einen Punkt

Der bislang so überzeugende Leader aus Liverpool musste beim 2:2 zuhause gegen Fulham einen leichten Rückschlag im Meisterrennen hinnehmen. Die «Reds» gerieten dabei bereits nach 10 Minuten durch ein Tor von Andreas Pereira in Rückstand. Nur 6 Minuten später flog Aussenverteidiger Andrew Robertson, der bereits beim 0:1 unglücklich ins eigene Tor abgelenkt hatte, nach einer Notbremse vom Platz. In Unterzahl konnte das Team von Arne Slot durch Cody Gakpo (47.) und Joker Diogo Jota (86.) 2 Mal ausgleichen. Dazwischen hatte Rodrigo Moniz (76.) die Londoner Führung wiederhergestellt.

Meisterkonkurrent Arsenal konnte vom Ausrutscher Liverpools nicht profitieren und bleibt nach dem 0:0 zuhause gegen Everton – bei einem Spiel mehr – 6 Punkte hinter dem Leader.

Serie A: Atalanta behauptet Tabellenführung

Atalanta Bergamo setzte sich auf Sardinien mit 1:0 gegen Cagliari durch und feierte damit den 10. Dreier de suite in der Serie A. Das goldene Tor erzielte Nicolo Zaniolo in der 66. Minute. Verfolger Napoli konterte mit einem 3:1 gegen Udinese und liegt weiter nur zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter.

