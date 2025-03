Per E-Mail teilen

Legende: Kommt kaum aus dem Jubeln heraus Mohamed Salah. Imago/Colorsport

Premier League: Liverpool baut Vorsprung aus

Liverpool steuert weiter unangefochten auf den 20. Meistertitel der Klubgeschichte zu. Die «Reds» bezwangen Southampton zuhause mit 3:1. Der Tabellenletzte ging dank einem Tor von Will Smallbone kurz vor der Pause zwar in Führung. Darwin Nunez und 2 Penalty-Tore von Superstar Mohamed Salah verhalfen dem Team von Arne Slot nach dem Seitenwechsel aber zur Wende. Der Vorsprung auf das zweitplatzierte Arsenal beträgt bei 2 Spielen mehr bereits 16 Punkte. Manchester City hat derweil bereits die 9. Saisonniederlage einstecken müssen. Das Duell mit Nottingham Forest verloren die «Skyblues» nach einem Treffer von Callum Hudson-Odoi in der 83. Minute 0:1.

Serie A: Inter zieht Kopf aus der Schlinge

Leader Inter Mailand hat sich gegen Schlusslicht Monza zu einem 3:2-Sieg gezittert. Die «Nerazzurri» gerieten in der 1. Halbzeit mit 0:2 in Rückstand. Marko Arnautovic unmittelbar vor der Pause und Hakan Calhanoglu nach einer guten Stunde glichen die Partie aber wieder aus. In der 78. Minute entschied ein Eigentor von Georgios Kyriakopoulos schliesslich die Partie. Damit liegt Inter bei einem Spiel mehr 4 Punkte vor Napoli.

Resultate