Legende: Zum Verzweifeln Enttäuschung bei Liverpools Sadio Mané. Keystone

England: Erneut nur Remis für Liverpool

Liverpool hat im Kampf um die Champions-League-Teilnahme erneut einen Rückschlag einstecken müssen. Das Team von Jürgen Klopp kassierte beim enttäuschenden 1:1 gegen Newcastle United tief in der Nachspielzeit den Ausgleich. Schon am Montag hatten die «Reds» beim 1:1 in Leeds bis zur 87. Minute geführt. Mohamed Salah brachte Liverpool in der 3. Minute mit einem Dropkick in den Winkel in Führung. Joe Willock glich für Newcastle in der 95. Minute aus. Liverpool liegt damit mit 54 Punkten nur auf Rang 6. Chelsea befindet sich dank einem 1:0-Sieg gegen West Ham United auf Champions-League-Kurs. Die «Blues» siegten im Duell mit dem Stadtrivalen dank Timo Werner 1:0 und liegen neu 3 Punkte vor West Ham.

Spanien: Real Madrid lässt Punkte liegen

Real Madrid ist in der 32. Runde der Primera Division zuhause gegen Betis Sevilla nicht über ein 0:0-Unentschieden hinausgekommen. Am nächsten kamen die Madrilenen einem Treffer mit einem Lattenschuss von Rodrygo in der 55. Minute. Damit hat Reals Stadtrivale Atletico Madrid am Sonntag die Möglichkeit, mit einem Sieg in Bilbao den Vorsprung an der Tabellenspitze auf 5 Punkte auszubauen.