Legende: Initiierte die Wende mit dem Ausgleichstreffer Virgil van Dijk. imago images/David Rawcliffe

Premier League: Liverpool baut Vorsprung wieder aus

Die spielerische Überlegenheit Liverpools im Duell mit Aufsteiger Luton Town wurde erst nach dem Seitenwechsel auch auf der Resultattafel augenscheinlich. Die «Reds», die entgegen dem Spielverlauf in der 12. Minute in Rückstand geraten waren, drehten die Partie im 2. Durchgang mit einem Doppelpack innert 2 Minuten. Virgil van Dijk (56.) und Cody Gakpo (58.) trafen beide per Kopf. Mit der Führung im Rücken spielte Liverpool befreit auf. In der 71. Minute erzielte Luis Diaz das 3:1, ehe Harvey Elliott (90.) kurz vor Schluss für den 4:1-Endstand sorgte. Durch den Sieg legte die Elf von Jürgen Klopp im Titelrennen wieder vor und hat nun zumindest bis am Samstag wieder 4 Punkte Vorsprung auf Verfolger ManCity.