Legende: Matchwinner Virgil van Dijk (l.). imago images

England: Liverpool zieht davon

Liverpool hat seinen Vorsprung in der Premier League auf 11 Punkte ausgebaut. Die «Reds» setzten sich dank einem Van-Dijk-Doppelpack 2:1 gegen Brighton durch. Nach einer roten Karte gegen Liverpool-Keeper Alisson wegen Handspiels musste der Leader noch etwas bangen. Xherdan Shaqiri sah den Sieg von der Bank aus. Tottenham (3:2 über Bournemouth) feierte unter José Mourinho den 3. Sieg im 3. Spiel.

Manchester City hatte sich gegen Newcastle (ohne Fabian Schär) mit einem 2:2 begnügen müssen. Nach dem herrlichen 2:1-Führungstreffer durch Kevin de Bruyne in der 82. Minute glichen die «Magpies» dank einem nicht minder sehenswerten Treffer von Jonjo Shelvey aus. ManCity verpasst es damit, Leicester in der Tabelle zu überholen. Die punktgleichen «Foxes» stehen erst am Sonntag im Einsatz.

Spanien: Real siegt gegen Alaves

Real Madrid hat dank einem knappen 2:1-Sieg bei Deportivo Alaves die Tabellenführung in der Primera Divison übernommen. Die Tore für die Königlichen erzielten Sergio Ramos (52. Minute) und Daniel Carvajal (69.). Lucas Perez hatte zwischenzeitlich vom Elfmeterpunkt (65.) für die Basken ausgeglichen.