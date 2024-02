Legende: Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Marko Arnautovic reiht sich mit dem Treffer zum 4:0 unter Inters Torschützen. Imago/Gribaudi/ImagePhoto

Serie A: Geruhsamer Abend für Sommer

Inter Mailand hat am 24. Spieltag den 20. Vollerfolg gefeiert und die Führung in der Serie A gegenüber Juventus auf 10 Punkte ausgebaut. Gegen Schlusslicht Salernitana feierten die «Nerazzurri» einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg. Nach zwei Aluminiumtreffern in den Startminuten stellten Marcus Thuram, Lautaro Martinez und Denzel Dumfries schon in der 1. Halbzeit auf 3:0. Salernitana brachte keinen Abschluss auf den Kasten von Nati-Goalie Yann Sommer, der zum 15. Mal ohne Gegentor blieb.

Bundesliga: Köln bleibt im Keller

Der 1. FC Köln steckt weiter im Abstiegskampf. Gegen Werder Bremen verloren die «Geissböcke» 0:1. Nach zuletzt 5 Punkten aus 3 Spielen mussten die Kölner im Freitagsspiel der 22. Bundesliga-Runde einen Rückschlag einstecken. Den einzigen Treffer für Werder erzielte der kurz zuvor eingewechselte Justin Njinmah (70.). Köln belegt noch immer den drittletzten Platz. Einmal mehr musste die Partie unterbrochen werden, nachdem Fans Tennisbälle aufs Spielfeld geworfen hatten. Sie protestierten damit gegen einen möglichen Investoren-Einstieg bei der deutschen Fussball-Liga.