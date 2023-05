Legende: Erstmals in der Premier League vertreten Die Spieler von Luton Town bejubeln den Aufstieg. imago images/PA Images

Premier League: Luton Town steigt auf

Der dritte Aufsteiger in die Premier League nach Burnley und Sheffield United heisst Luton Town. Das Team aus dem Londoner Vorort setzte sich im Aufstiegsspiel im Wembley nach Penaltyschiessen gegen Coventry City durch. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 geheissen. Im Elfmeterschiessen trafen alle Spieler bis auf Coventrys Fankaty Dabo, der als zwölfter Schütze antrat und scheiterte. Lutons Aufstieg ist eine kleine Sensation. Der Klub, der bis 2014 noch fünftklassig spielte, trägt seine Spiele im baufälligen Stadion an der Kenilworth Road aus, in dem nur knapp über 10'000 Fans Platz haben. In die Freude mischten sich Sorgen über den Gesundheitszustand von Captain Tom Lockyer, der in der ersten Halbzeit auf dem Platz kollabiert war. Er wurde ins Spital eingeliefert, war aber ansprechbar.

Liga Portugal: Benfica sichert sich 38. Titel

Benfica Lissabon ist zum ersten Mal seit 2019 und zum 38. Mal insgesamt portugiesischer Meister. Die Mannschaft des deutschen Trainers Roger Schmidt sicherte sich den Titel in der letzten Runde mit einem 3:0-Heimsieg gegen den Tabellenletzten Santa Clara.