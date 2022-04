Legende: Kann den Mailänder Siegeszug nicht aufhalten Silvan Hefti (rechts) im Duell mit Milans Franck Kessie. imago images/Zuma Wire

Italien: Milan weiter 2 Punkte vor Inter

Nachdem Inter Mailand am frühen Abend in La Spezia (3:1) vorgelegt hatte, zog Stadtrivale Milan am späteren Freitagabend nach. Mit einem 2:0-Sieg über Genoa (mit Silvan Hefti) eroberten sich die «Rossoneri» die Tabellenführung im Fernduell postwendend wieder zurück. Fünf Spieltage vor Schluss zeichnet sich in der Serie A ein innerstädtischer Zweikampf um den «Scudetto» ab.

Frankreich: Monaco bremst Rennes aus

Stade Rennes hat zum Auftakt der 32. Runde der Ligue 1 den Sprung auf Platz 2 verpasst. Zuhause unterlag der Klub aus der Bretagne Monaco mit 2:3. Damit bleibt Olympique Marseille erster Verfolger von Leader Paris St-Germain. Am Sonntagabend kommt es zum Spitzenkampf der beiden Teams in der Hauptstadt.

Spanien: Kein Sieger in San Sebastian

Das Verfolgerduell in der spanischen LaLiga zwischen Real Sociedad und Betis Sevilla endete torlos. Damit verbleiben die Basken weiterhin einen Punkt hinter den Andalusiern auf Rang 6.