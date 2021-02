Legende: Der Torschütze vom Dienst Bernardo Silva sorgt für das 3. Tor für City. imago images

England: City bleibt auf Kurs

Manchester City bleibt klar auf Kurs auf den siebten Titel in der englischen Premier League. Bei Everton gewannen die «Skyblues» im Nachholspiel des 16. Spieltags mit 3:1 und führen die Tabelle in der Premier League nun mit zehn Punkten Vorsprung auf Manchester United und auf Leicester City an. Phil Foden (32.), Riyad Mahrez (63.) und Bernardo Silva (77.) stellten den 17. Pflichtspielsieg in Folge für City sicher.

Spanien: Atletico nur mit Remis gegen Levante

Atletico Madrid musste im Meisterrennen der Primera Division einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Bei Levante kamen die «Rojiblancos» nicht über ein 1:1 hinaus. Enis Bardhi brachte den Gastgeber in Führung (17.), Marcos Llorente bewahrte den Spitzenreiter aber immerhin vor der Niederlage. Atletico liegt mit einem Spiel weniger immer noch 6 Punkte vor Real Madrid.

Frankreich: Ndoye verliert mit Nizza

OGC Nizza hat im Auswärtsspiel der Ligue 1 gegen Olympique Marseille eine 2:3-Niederlage kassiert. Das Team von Dan Ndoye (in der 73. Minute eingewechselt) lag bereits zur Pause mit 0:2 im Rückstand. Der erneute Anschlusstreffer von Nizza durch Malik Sellouki (87.) zum 2:3 kam zu spät.