Legende: Wird seinem Team wohl fehlen Kevin De Bruyne. imago images

England: Chelsea wirft ManCity aus dem Cup

Manchester City hat den Halbfinal im FA Cup gegen Chelsea 0:1 verloren und wird zudem in den nächsten Partien auf Regisseur Kevin De Bruyne wegen einer Verletzung verzichten müssen. Der Belgier musste wegen Fussblessur ausgewechselt werden. 7 Minuten nach De Bruynes Verletzung setzte Hakim Ziyech für Chelsea den entscheidenden Nadelstich. Der 28-Jährige schloss einen Konter der «Blues» ab. Im Final trifft Chelsea am 15. Mai entweder auf Leicester City oder Southampton.

England: Norwich ab Sommer wieder erstklassig

Norwich City kehrt nur ein Jahr nach dem Abstieg in die Premier League zurück. Der Zweitliga-Spitzenreiter profitierte am Samstag von den Patzern der Konkurrenten Swansea und Brentford und steht trotz der 1:3-Heimniederlage gegen Bournemouth als Aufsteiger fest.

Legende: Können über den direkten Wiederaufstieg jubeln Die Spieler von Norwich City. imago images

England: Sheffield erster Absteiger

Sheffield United steht in der Premier League als erster Absteiger fest. Das Tabellenschlusslicht verlor am Samstag 0:1 bei den Wolverhampton Wanderers und kann sich damit in den ausstehenden 6 Spielen nicht mehr retten. Sheffield hat nur 4 Saisonspiele gewonnen und steht bei 14 Punkten.