Legende: Konnten spät doch noch jubeln Die Spieler von Manchester United. IMAGO / Shutterstock

Premier League: Zirkzee schiesst Manchester United zum Sieg

Joshua Zirkzee hat bei seinem Debüt für Manchester United direkt zugeschlagen. Nach seiner Einwechslung in der 60. Minute erzielte er in der 87. Minute das einzige Tor der Partie. Die Vorarbeit hatte Alejandro Garnacho geliefert. Damit sind die «Red Devils» der erste Tabellenführer der noch jungen Premier-League-Saison.

Ligue 1: PSG gewinnt spät

Paris Saint-Germain hat am ersten Spieltag der Ligue 1 spät einen Patzer verhindert. Der amtierende Meister ging gegen Le Havre zwar früh in Führung, kassierte aber nach der Pause den Ausgleich. Dank Toren von Ousmane Dembélé (85.), Bradley Barcola (86.) und Randal Kolo Muani (90.) war das Ergebnis mit 4:1 am Ende aber trotzdem deutlich.