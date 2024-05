Per E-Mail teilen

Legende: Des einen Freud ... Manchester United muss bei Crystal Palace unten durch. imago images/Zac Goodwin

Premier League: Desolates Manchester United geht unter

Manchester United hat zum Abschluss der 36. Runde in der Premier League eine Klatsche kassiert. Die «Red Devils» verloren auswärts bei Crystal Palace nach einer desolaten Leistung mit 0:4. Michael Olise mit einem Doppelpack (12./66.), Jean-Philippe Mateta (40.) und Tyrick Mitchell (58.) trafen für das Heimteam. Der Sieg für Crystal Palace hätte durchaus auch höher ausfallen können. In der Nachspielzeit traf Odsonne Edouard nur den Pfosten. Die «Red Devils» haben nur eines ihrer letzten 7 Spiele gewonnen und verlieren die europäischen Plätze immer weiter aus den Augen. Die einzige Chance, nächste Saison europäisch dabei zu sein, bleibt wohl der FA Cup. Dort bestreitet ManUnited am 25. Mai den Final gegen Stadtrivale Manchester City und wäre mit einem Triumph für die Europa League qualifiziert.