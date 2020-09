Legende: Niederlage zum Saisonstart Paul Pogba von Manchester United. Keystone

England: ManUnited startet mit Niederlage

Manchester United hat sein 1. Spiel der Premier-League-Saison überraschend verloren. Die «Red Devils» unterlagen zuhause Crystal Palace 1:3. Wilfried Zaha traf doppelt. Bei der United erzielte Donny Van de Beek den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer (80.) zum 1:2.

Italien: Rüegg debütiert für Verona

Bei Hellas Veronas 0:0 zuhause gegen die AS Roma kam Kevin Rüegg zu seinem Serie-A-Debüt. Torino-Neuzugang Ricardo Rodriguez fehlte bei der 0:1-Auswärtsniederlage gegen Fiorentina wegen Adduktorenproblemen.

Frankreich: Benito verliert mit Bordeaux

In der Ligue 1 hat Lens im 4. Spiel den 3. Sieg eingefahren. Gegen Bordeaux setzten sich die Nordfranzosen zuhause mit 2:1 durch. Loris Benito spielte bei Bordeaux durch und kassierte eine gelbe Karte (76.).

Niederlande: PSV siegt trotz Mvogo-Patzer

Yvon Mvogo vom PSV Eindhoven unterlief in der 2. Runde der niederländischen Meisterschaft gegen Emmen ein grober Patzer. Er konnte in der 83. Minute einen Rückpass eines Verteidigers nicht stoppen und liess den Ball zum 1:1 passieren. Dank Maximiliano Romeros Tor zum 2:1 in der 94. Minute gewann PSV trotzdem noch.