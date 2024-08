Legende: War mal wieder die entscheidende ManCity-Figur Tormaschine Erling Haaland. Imago/Sportimage

Premier League: Haaland führt ManCity zum Sieg

Aufsteiger Ipswich Town ging bei Serienmeister Manchester City (mit Manuel Akanji) tatsächlich mit 1:0 in Führung. Die Freude währte allerdings nur kurz. Zwischen der 12. und 16. Minute überfuhr das Team von Trainer Pep Guardiola den Underdog mit 3 Toren. 2 davon erzielte Torjäger Erling Haaland, der in der 88. Minute zum 4:1 noch einen draufsetzte. Stadtrivale Manchester United war am früheren Nachmittag zu Gast bei Fabian Hürzelers Brighton mit 1:2 als Verlierer vom Platz gegangen. Das Team des Deutsch-Schweizer Trainers traf in der Person von Joao Pedro in der 5. Minute der Nachspielzeit zum Sieg – ein perfektes Heimspieldebüt für Hürzeler.

LaLiga: Barcelona ringt Bilbao nieder

Der FC Barcelona hat am zweiten Spieltag den zweiten Saisonsieg eingefahren. Die Katalanen bezwangen Cupsieger Athletic Bilbao zuhause 2:1. Robert Lewandowski sicherte dem Team von Coach Hansi Flick mit seinem dritten Saisontreffer in der 75. Minute die drei Punkte. Der Pole verwertete eine perfekte Hereingabe von Pedri. Bilbao hatte nach dem 1:0 von Lamine Yamal (24.) durch einen Penalty von Oihan Sancet (42.) ausgleichen können.

Ligue 1: Monaco-Schweizer mit zweitem Sieg

Die AS Monaco hat in der 2. Runde bei Lyon einen 2:0-Sieg gefeiert. Coach Adi Hütter liess Goalie Philipp Köhn, Captain Denis Zakaria und Stürmer Breel Embolo von Anfang an spielen. Die Tore fielen nach Embolos Auswechslung (64.). Der 19-jährige Eliesse Ben Seghir und der 20-jährige Lamina Camara trafen für die Gäste.