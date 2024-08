Legende: War mal wieder die entscheidende ManCity-Figur Tormaschine Erling Haaland. Imago/Sportimage

Premier League: Haaland führt ManCity zum Sieg

Nach 7 Minuten dürften sich viele im Etihad Stadium verwundert die Augen gerieben haben: Aufsteiger Ipswich Town führte tatsächlich bei Serienmeister Manchester City (mit Manuel Akanji) mit 1:0. Allerdings auch nur kurz. Zwischen der 12. und 16. Minute überfuhr das Team von Trainer Pep Guardiola den krassen Aussenseiter mit 3 Toren. 2 davon erzielte Torjäger Erling Haaland, der in der 88. Minute zum 4:1 noch einen draufsetzte. Stadtrivale Manchester United war am früheren Nachmittag zu Gast bei Fabian Hürzelers Brighton mit 1:2 als Verlierer vom Platz gegangen. Das Team des Deutsch-Schweizer Trainers traf in der Person von Joao Pedro in der 5. Minute der Nachspielzeit zum Sieg – ein perfektes Heimspieldebüt für Hürzeler.