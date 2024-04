Legende: Traf für die «Skyblues» doppelt Phil Foden. imago images/Pro Sports Images

Premier League: ManCity ohne Mühe gegen Brighton

Manchester City hat im Nachtragsspiel der 29. Runde in der Premier League die budgetierten drei Punkte gegen Brighton locker eingefahren. Der amtierende Meister überholte dank des 4:0 in der Tabelle Liverpool und rückte auf Platz 2 vor. Von Leader Arsenal trennt die «Skyblues» bei einem Spiel weniger noch ein Punkt. Nachdem Kevin de Bruyne per Kopf zum 1:0 getroffen hatte, baute Phil Foden die Führung noch vor der Pause mit einem Doppelpack aus. In der 62. Minute machte Julian Alvarez mit dem 4:0 den Deckel drauf. Manuel Akanji spielte bei City durch.

Eredivisie: Eindhoven nach 8:0-Kantersieg quasi Meister

Mit dem höchsten Liga-Sieg seit fast 14 Jahren hat PSV Eindhoven einen grossen Schritt zur 25. Meisterschaft in den Niederlanden gemacht. Die Mannschaft von Peter Bosz siegte am Donnerstag bei Heerenveen 8:0. Verfolger Feyenoord Rotterdam, der am Abend bei den Go Ahead Eagles Deventer 3:1 gewann, könnte PSV mit neun Punkten Rückstand und drei ausstehenden Spielen noch abfangen. Bei einer um 30 Treffer besseren Tordifferenz von Eindhoven sollte dies allerdings utopisch sein.