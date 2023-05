Legende: Jubelt gleich doppelt Ilkay Gündogan. Keystone/AP/Rui Vieria

Premier League: ManCity siegt, Gündogan verpasst den Hattrick

Der englische Meister Manchester City marschiert weiter Richtung Titelverteidigung. Beim 2:1 gegen Leeds United reihte das Team von Trainer Pep Guardiola den 10. Liga-Sieg in Folge aneinander. Für die mit 82% Ballbesitz hoch überlegenen «Citizens» traf Ilkay Gündogan in der ersten Halbzeit zweimal (19./27.) mittels Schlenzer. Der Anschlusstreffer durch Rodrigo fiel erst spät (85.), Nati-Verteidiger Manuel Akanji sah dabei nicht allzu gut aus. Kurz zuvor hätte Gündogan mit einem Foulelfmeter gar die Chance auf sein 3. Tor gehabt, scheiterte aber am Pfosten. In der Tabelle liebt ManCity neu 4 Punkte vor dem ersten Verfolger Arsenal.

Serie A: Milan gewinnt Prestige-Duell

Der entthronte italienische Meister AC Mailand hat den Rückstand auf den Tabellenzweiten Lazio Rom auf drei Punkte verkürzt. Die «Rossoneri» gewannen gegen den Hauptstadtklub mit 2:0. Ismael Bennacer (17.) und Theo Hernandez (29.) sorgten schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse.