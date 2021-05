Legende: Rückschlag erlitten Die enttäuschten ManCity-Spieler nach der Niederlage. Reuters

England: Chelsea vertagt Meisterentscheidung

Die Londoner haben in der Premier League auswärts beim souveränen Tabellenführer Manchester City mit 2:1 gewonnen. Die «Citizens» hätten einen Sieg in der Hauptprobe zum Final der Champions League benötigt, um sich 3 Runden vor Schluss vorzeitig zum Meister zu krönen. Die Entscheidung zugunsten von Chelsea gelang Marcos Alonso erst in der Nachspielzeit. Zuvor hatte Raheem Sterling ManCity in Führung gebracht (44.), kurz darauf verschoss sein Sturmpartner Sergio Agüero einen Penalty. Hakim Ziyech gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (63.).

Spanien: Barcelona und Atletico im Gleichschritt

Tabellenführer Atletico Madrid hat durch ein 0:0 bei Barcelona den Verfolger aus Katalonien im Kampf um den spanischen Liga-Titel auf Distanz gehalten. Nach 35 von insgesamt 38 Spieltagen liegt das Team von Trainer Diego Simeone mit nunmehr 77 Punkten weiter zwei Zähler vor Barça. Titelverteidiger Real Madrid hat jedoch am Sonntagabend die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen. Dazu benötigten die Madrilenen einen Sieg gegen den Tabellenvierten Sevilla.