Legende: Ihm stinkt's langsam gewaltig Erling Haaland muss mit Manchester City die nächste Niederlage hinnehmen. Imago/Sportimage

Premier League: Nächster Tiefschlag für ManCity

Manchester City verharrt weiter in der grössten Krise in der Amtszeit von Pep Guardiola. Der Serienmeister unterlag am 17. Spieltag verdient mit 1:2 bei Aston Villa. Es war die 9. Pleite in den letzten 12 Pflichtspielen, in denen nur ein einziger Sieg gelang. City verlor auch Rang fünf an das Team aus Birmingham. Jhon Duran (16.) eröffnete das Skore. Morgan Rogers (65.), einst in der City-Akademie ausgebildet, veredelte einen Konter zum 2:0. Phil Foden (93.) gelang nur noch der viel zu späte Ehrentreffer. Bei ManCity spielte Nati-Verteidiger Manuel Akanji durch. Newcastle mit Fabian Schär kam dank einem Hattrick von Alexander Isak zu einem 4:0-Auswärtserfolg bei Ipswich.

LaLiga: Atletico schlägt Barça im Spitzenspiel

Dank eines Kontertreffers von Alexander Sörloth in der 6. Minute der Nachspielzeit feierte Atletico Madrid in Barcelona einen späten 2:1-Sieg und schob sich an den Katalanen vorbei an die Tabellenspitze. Pedri hatte das Heimteam in der 30. Minute 1:0 in Führung gebracht, Rodrigo De Paul glich nach einer Stunde für die «Colchoneros» aus. Atletico hat dank des ersten Auswärts-Dreiers gegen Barcelona seit 2006 (!) nun drei Punkte mehr auf dem Konto als das Team von Hansi Flick und dabei noch eine Partie weniger bestritten. Leader nach Verlustpunkten ist allerdings Real Madrid, das am Sonntag Sevilla empfängt.

Serie A: Erfolg für Freulers Bologna

Bologna feierte am vorletzten Spieltag vor der Winterpause den 2. Sieg in Serie. 6 Tage nach dem 1:0 gegen die Fiorentina liess das Team aus der Emilia-Romagna ein 2:0 beim FC Turin folgen. Die Tore erzielten Thijs Dallinga 42 Sekunden nach seiner Einwechslung (71.) sowie Tommaso Pobega (80.). Remo Freuler spielte bei Bologna durch, Dan Ndoye und Michel Aebischer fehlten verletzt.

Coupe de France: Montpellier blamiert sich

In der Ligue 1 ist Montpellier mit nur 9 Punkten aus 15 Spielen Tabellenletzter. Im französischen Cup erlebte der Meister von 2012 eine regelrechte Blamage. Im 1/32-Final setzte es gegen den Viertligisten Le Puy Foot gleich eine 0:4-Klatsche ab. Nationalspieler Becir Omeragic spielte dabei durch.

Resultate