Premier League: ManCity-Krise hält an

Vier Tage nach der 1:4-Pleite gegen Sporting Lissabon in der Champions League hat Manchester City in der Meisterschaft den nächsten Rückschlag kassiert. Das Team von Trainer Pep Guardiola unterlag Brighton ohne Manuel Akanji auswärts nach zwei späten Gegentoren mit 1:2 und fuhr wettbewerbsübergreifend die 4. Niederlage in Serie ein. In Guardiolas Trainerkarriere ist das eine Premiere, bei ManCity war das zuletzt im August 2006 der Fall. Leader Liverpool schlug aus der City-Pleite Profit: Die «Reds» besiegten Aston Villa zuhause mit 2:0 und bauten den Vorsprung auf fünf Zähler aus.

LaLiga: Real lässt Osasuna keine Chance

Nach den beiden Heimschlappen gegen Barcelona (0:4) und die AC Milan (1:3) hat Real Madrid dank einem überzeugenden 4:0 gegen Osasuna in die Spur gefunden. Vinicius gelang dabei ein Hattrick. Dazwischen sorgte Jude Bellingham für das 2:0. Grosser Wermutstropfen: In der 1. Halbzeit mussten die beiden Brasilianer Rodrygo und Eder Militao sowie der Spanier Lucas Vazquez verletzt ausgewechselt werden. Vor allem Militao erwischte es schwer, wie die «Blancos» nach dem Spiel bekanntgaben. Er erlitt einen Riss des vorderen Kreuzbandes «mit Beteiligung beider Menisken» und fällt damit monatelang aus.

Milliardenschwerer Deal für Barcelona Box aufklappen Box zuklappen Der FC Barcelona hat einen neuen lukrativen Sponsoringdeal mit dem Sportartikelhersteller Nike abgeschlossen. Die Verlängerung des Vertrages mit dem US-Giganten soll den Katalanen laut spanischen Medienberichten bis 2038 bis zu 1,7 Milliarden Euro einbringen.

Ligue 1: Monaco gewinnt ohne Zakaria

Monaco hat mit Breel Embolo nach zwei Niederlagen zum Siegen zurückgefunden. Der erste Verfolger von Leader Paris Saint-Germain gewann in Strassburg durch drei späte Tore mit 3:1. Die noch nicht 20-jährigen Eliesse Ben Seghir (2) und George Ilenikhena sorgten nach der 79. Minute für die Wende. Ilenikhena kam nach der Pause für Embolo ins Spiel. Denis Zakaria stand noch nicht im Aufgebot von Monaco, obwohl er seine Adduktorenprobleme überwunden hat.