Legende: Üben schon einmal den Meisterjubel Die Spieler von Manchester City. Imago / PA Images

England: ManCity nähert sich Titel

Manchester City hat seinen Vorsprung an der Spitze der Premier League wieder ausgebaut. Die «Citizens» setzten sich zuhause gegen Newcastle (ohne Fabian Schär) 5:0 durch und haben bei noch 3 ausstehenden Runden ein 3-Punkte-Polster auf Liverpool. Mit einem 2:1 bei Leicester spielte sich derweil Everton aus der Abstiegszone. Das Team von Frank Lampard rückte an Leeds und Burnley vorbei auf Platz 16 vor und hat eine Partie weniger ausgetragen. Innenverteidiger Mason Holgate gelang der Siegtreffer schon in der 31. Minute. Arsenal musste gegen Leeds nach frühen Toren durch Eddie Nketiah (5./10. Minute) und einer roten Karte gegen Leeds' Luke Ayling (27.) noch um den Dreier zittern. Diego Llorente konnte aber nur noch zum 1:2 verkürzen. Arsenal liegt noch einen Punkt hinter Chelsea auf Platz 4.

Italien: Milan wieder Leader

In der Serie A hat die AC Milan beim 3:1-Erfolg in Verona die Pflicht erfüllt und sich von Stadtrivale Inter die Tabellenführung zurückerobert. Die «Rossoneri» nehmen die letzten beiden Runden mit einem Polster von 2 Punkten in Angriff.