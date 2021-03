Legende: Zum Haare raufen Niederlage nach 21 Siegen. imago images

England: ManCitys Serie gestoppt

Nach wettbewerbsübergreifend 21 Siegen in Folge hat Manchester City in der Premier League gegen Manchester United 0:2 verloren. Fernandes per Penalty und Aussenverteidiger Shaw trafen für die United. Trotz der Niederlage bleibt «City» unangefochtener Leader. Liverpool (mit Shaqiri) kassierte beim 0:1 gegen Fulham die 6. Heimpleite in Folge.

Legende: Spielte durch und hatte die Chance auf den Ausgleich. Xherdan Shaqiri. Keystone

Spanien: Remis im Madrid-Derby

In «La Liga» trennten sich Atletico Madrid und Real Madrid 1:1. Atletico führte dank Suarez' 17. Saisontreffer bis in die 88. Minute, ehe Benzema für Real ausglich. Meister Real liegt weiter 8 Verlustpunkte hinter Leader Atletico.

Deutschland: Kein Sieger am Sonntag

In der Bundesliga endeten die Sonntagsspiele remis. Köln und Bremen trennten sich 1:1, Bielefeld mit dem neuen Coach Kramer und Union Berlin gelangen keine Tore. Trainer Fischers Union verpasste es damit, näher an das 6.-platzierte Dortmund heranzurücken.

Frankreich: Marseille-Blamage im Cup

Olympique Marseille ist im 1/16-Final des französischen Cups mit einem 1:2 gegen Viertligist Canet-en-Roussillon ausgeschieden. Marseilles neuer Coach Jorge Sampaoli übernimmt erst am Dienstag.