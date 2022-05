Legende: Erzielte sein 15. Meisterschaftstor in dieser Saison Sadio Mané (Mitte). imago images/Shutterstock

England: Liverpool siegt bei Villa

Liverpool hat auf den Punkteverlust gegen Tottenham am Wochenende reagiert. Die «Reds» gewannen bei Steven Gerrards Aston Villa nach einem 0:1-Rückstand noch 2:1 und schlossen nach Punkten vorübergehend zu Manchester City auf, das am Mittwoch gegen Wolverhampton spielt. Bereits in der 3. Minute hatte Douglas Luiz für das Heimteam das Skore eröffnet, Joel Matip glich aber kurz darauf aus. Sadio Mané, zuletzt auch im Champions-League-Halbfinal gegen Villarreal erfolgreich, führte dann in der 65. Minute die Entscheidung herbei. Villa drückte in der Schlussphase auf den Ausgleich, ein Tor von Danny Ings wurde aber wegen Abseits aberkannt.

01:45 Video Klopp: «Hervorragend. Und noch einmal: unglaublich» (engl.) Aus Sport-Clip vom 11.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 45 Sekunden.

Türkei: Gavranovics Kayserispor im Cupfinal

Mario Gavranovic bekommt die Chance, zum 7. Mal in seiner Karriere Cupsieger zu werden. Kayserispor setzte sich im Halbfinal-Rückspiel des türkischen Cups gegen Meister Trabzonspor 4:2 durch und machte damit das 0:1 aus dem Hinspiel wett. Der Schweizer Internationale fehlte allerdings aufgrund einer Oberschenkelzerrung. Im Final am 26. Mai trifft Kayserispor entweder auf Sivasspor oder Alanyaspor.